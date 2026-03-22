Elon Musk kündigte das Projekt mit dem Namen «Terafab» am ⁠Sonntag auf seiner Online-Plattform X an. Ein Werk solle Halbleiter für Autos und ‌humanoide Roboter produzieren, das andere sei ‌für Rechenzentren mit Künstlicher Intelligenz (KI) ​im Weltraum gedacht. «Terafab wird technisch gesehen aus zwei Fabriken bestehen, von denen jede nur ein einziges Chipdesign herstellt», schrieb Musk. Bereits am Samstag hatte er in Austin Pläne für einen ‌KI-Chip-Komplex vorgestellt. Dabei betonte er, dass die derzeitige weltweite Chipproduktion künftig nur einen kleinen Bruchteil des Bedarfs seiner Unternehmen decken werde. «Entweder wir ​bauen die Terafab, oder wir haben ​keine Chips», sagte er.