"Es gibt einen sehr starken Anreiz für uns, mit Informationen sehr vertraulich umzugehen", sagt Musk in einer virtuellen Veranstaltung des Chinesischen Entwicklungsforums. "Sollte Tesla Autos benutzten, um in China oder anderswo zu spionieren, werden wir dichtgemacht." Insidern zufolge hat das Militär Sicherheitsbedenken wegen in den Fahrzeugen verbauten Kameras.

Das chinesische Militär hatte einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge Autos des US-Herstellers auf Armeegelände inklusive der Wohnbereiche verboten. Das Militär habe Angst, dass in den Fahrzeugen verbaute Kameras zum Sammeln von sensiblen Daten genutzt würden, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Das Verbot hatte den Aktien des Elektroauto-Bauers am gestrigen Freitag zunächst zugesetzt. Sie fielen an der Wall Street um bis zu um drei Prozent. Im Laufe des Handelstags haben sich die Titel allerdings erholt und schlossen gar hauchdünn im Plus.

(Reuters/cash)