Unter Anlegern werden jedoch ​zunehmend Fragen laut, wann sich diese massiven Ausgaben auszahlen werden. Die Entwicklung von ​Technologien für autonomes Fahren verläuft langsamer als von Experten ​erwartet. Zudem verfehlte Musk mehrfach selbstgesteckte Ziele. So wächst das Robotaxi-Netzwerk langsamer als angekündigt. Die Produktion des eigens entwickelten ‌Robotaxis «Cybercab» kommt nach Musks Angaben nur zögerlich in Gang. Analysten von Morgan Stanley erklärten, wegen der steigenden Investitionen konzentrierten sich die Anleger zunehmend auf Belege dafür, dass die Ausgaben die Marktposition von ​Tesla ​im Bereich der physischen KI stärkten.