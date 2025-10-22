Eine Prognose für das Gesamtjahr gab Tesla nicht ab. Man sei mit kurzfristiger Unsicherheit durch veränderte Handels-, Zoll- und Fiskalpolitik konfrontiert, konzentriere sich aber auf langfristiges Wachstum, teilte das Unternehmen mit. Der Ansturm auf die Fahrzeuge war durch das Auslaufen einer Steuergutschrift von 7500 Dollar Ende September ausgelöst worden. Um das Volumenwachstum aufrechtzuerhalten, hat Tesla Anfang des Monats günstigere «Standard»-Varianten der Modelle Y und 3 eingeführt.