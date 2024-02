China will E-Autobauer im globalen Handel unterstützen

China will seine E-Autoindustrie unterstützen, um den Aussenhandel der Volksrepublik zu stabilisieren und die Fahrzeuge leichter nach Übersee zu bringen. Die «gesunde Entwicklung» bei Handel und Zusammenarbeit mit Plug-in-Hybriden und Elektroautos werde zudem helfen, die Autoindustrie zu modernisieren, hiess es in einer Mitteilung des Handelsministeriums am Mittwoch. Insgesamt neun Behörden, darunter das Finanzministerium und das Aussenamt, empfahlen ausserdem Forschungs- und Entwicklungszentren im Ausland aufzubauen und mit Unternehmen ausserhalb Chinas zu kooperieren.