In ⁠Frankreich wurde die Nachfrage dem ING-Ökonomen Rico ​Luman zufolge von ⁠staatlichen Subventionen für Elektroautos und einer schnelleren Elektrifizierung von Firmenflotten angekurbelt. In ‌Norwegen führte das Vorziehen von Käufen wegen einer anstehenden Kürzung von Steuervorteilen zu einer vorübergehenden Marktabkühlung. Die Zulassungszahlen ‌für Deutschland und Grossbritannien, die beiden grössten Automärkte Europas, werden ​im Laufe der Woche erwartet.