In Italien sanken die Neuzulassungen im Mai hingegen um 23,5 Prozent, lagen in den ersten fünf Monaten des Jahres jedoch mehr als 15 Prozent im Plus. Die Zahlen für die grössten europäischen Automärkte Deutschland ‌und Grossbritannien werden im Laufe der Woche erwartet. Im Jahr 2025 hatte der gemessen am Börsenwert wertvollste Autobauer der Welt fast die Hälfte seines europäischen Marktanteils eingebüsst. Gründe dafür ​waren die wachsende Konkurrenz vor allem durch chinesische Marken, das Fehlen ​neuer Modelle sowie die Reaktion vieler Käufer ​auf die politischen Äusserungen von Firmenchef Elon Musk.