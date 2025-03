Tesla möchte Vergeltungsmassnahmen wie in früheren Handelsstreitigkeiten vermeiden, die zu erhöhten Zöllen auf Elektrofahrzeuge führten, die in Länder importiert wurden, für die US-Zölle gelten. «US-Exporteure sind von Natur aus unverhältnismässigen Auswirkungen ausgesetzt, wenn andere Länder auf US-Handelsmassnahmen reagieren», so Tesla in dem Schreiben. Vergangene Handelsmassnahmen der USA hätten zu unmittelbaren Reaktionen der betroffenen Länder geführt, so Tesla weiter. Der E-Auto-Bauer warnte auch davor, die Lieferkette vollständig zu lokalisieren, da bestimmte Teile und Komponenten in den USA nur schwer oder gar nicht zu beschaffen seien. Unternehmen würden mehr von einem stufenweisen Ansatz profitieren, der es ihnen ermögliche, sich entsprechend vorzubereiten und sicherzustellen, dass geeignete Massnahmen für die Lieferkette und die Einhaltung der Vorschriften ergriffen würden, so das Unternehmen.