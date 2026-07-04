In China sind Robotaxi-Fahrten deutlich günstiger als in den USA. Dort profitieren die Anbieter von der starken Elektroautoindustrie und niedrigeren Produktionskosten. Dennoch liegen die Preise laut BloombergNEF noch über denen lokaler Fahrdienste wie Didi. Unternehmen wie PonyAI wollen langfristig das Preisniveau eines herkömmlichen Taxis erreichen. Gleichzeitig setzen sie auf die Nachfrage nach mehr Privatsphäre, Sauberkeit und den Neuheitseffekt.