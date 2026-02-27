So wurden im vergangenen Jahr im Werk in Brandenburg lediglich 149'040 Elektrofahrzeuge produziert, 29,4 Prozent weniger als 2024. Das berichtete am Freitagabend das «Handelsblatt» unter Berufung auf Zahlen des auf die Automobilindustrie spezialisierten Datenanbieters Inovev.
Tesla fertigt in Grünheide das Model Y. 2024 wurden in Grünheide laut Jahresabschluss noch 211.235 Einheiten des Elektro-SUV gefertigt. Damit war das Werk zu 56,3 Prozent ausgelastet.
Mit den rund 149'040 Fahrzeugen wäre Grünheide im vergangenen Jahr rechnerisch nur noch zu 39,7 Prozent ausgelastet gewesen. Ausgelegt ist das Werk schätzungsweise auf eine jährliche Produktion von 375'000 Fahrzeugen.
Tesla liess eine «Handelsblatt»-Anfrage zu den Produktionszahlen unbeantwortet.
(Reuters)