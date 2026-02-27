So wurden im vergangenen Jahr ‌im Werk in ‌Brandenburg lediglich 149'040 Elektrofahrzeuge ​produziert, 29,4 Prozent weniger als 2024. Das berichtete am Freitagabend das «Handelsblatt» unter Berufung auf Zahlen des auf ‌die Automobilindustrie spezialisierten Datenanbieters Inovev.

Tesla fertigt in Grünheide das Model Y. 2024 ​wurden in Grünheide laut Jahresabschluss ​noch 211.235 Einheiten ​des Elektro-SUV gefertigt. Damit war das Werk ‌zu 56,3 Prozent ausgelastet.

Mit den rund 149'040 Fahrzeugen wäre Grünheide ​im vergangenen ​Jahr rechnerisch nur ⁠noch zu 39,7 ​Prozent ausgelastet gewesen. Ausgelegt ⁠ist das Werk schätzungsweise ‌auf eine jährliche Produktion von 375'000 Fahrzeugen.

Tesla liess eine «Handelsblatt»-Anfrage zu ‌den Produktionszahlen unbeantwortet.

(Reuters)