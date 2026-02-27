So wurden im vergangenen Jahr ‌im Werk in ‌Brandenburg lediglich 149'040 Elektrofahrzeuge ​produziert, 29,4 Prozent weniger als 2024. Das berichtete am Freitagabend das «Handelsblatt» unter Berufung auf Zahlen des auf ‌die Automobilindustrie spezialisierten Datenanbieters Inovev.