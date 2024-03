Wirtschaftsminister: Anschlag auch auf die Menschen

Tesla-Werksleiter Thierig reagierte am Dienstag bestürzt. «Für uns ist das hier wirklich ein Anschlag auf diese Industrieansiedlung hier in Brandenburg. Wir haben über 12 000 Mitarbeiter, die wir jetzt momentan nicht weiter beschäftigen können.» Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) stellte sich demonstrativ an die Seite des Unternehmens. Dies sei «nicht nur ein Anschlag auf Material, sondern auch auf die Menschen, die hier arbeiten», sagte er. «Wir wollen, dass Tesla hier an diesem Standort weiter produziert, dass sie das Vertrauen wieder zurückgewinnen, was am heutigen Tag erst mal verloren gegangen ist.»