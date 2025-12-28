Im Jahr 2026 steht bei Tesla eine Betriebsratswahl an, die aus Sicht des Werksleiters sehr bedeutsam ist: «Sie entscheidet darüber, ob wir auch in Zukunft unabhängig, flexibel, und unbürokratisch unseren Erfolgsweg weitergehen können», sagte Thierig. «Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass die Entscheidungsträger in den USA den Ausbau der Fabrik weiter vorantreiben, wenn die Wahl mehrheitlich Richtung IG Metall ausfällt.» Bei der Betriebsratswahl 2024 stellte die IG Metall zwar die grösste Gruppe, die Sitzmehrheit ging aber an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter.