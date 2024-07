Die menschenähnlichen Maschinen sollen zunächst in geringer Stückzahl für interne Zwecke gebaut werden, schrieb Tesla-Chef Elon Musk auf seinem Kurznachrichtendienst X am Montag. Monate zuvor hatte er angekündigt, dass der Roboter vom Typ «Optimus» bis Ende 2024 eingeführt werde. Für andere Unternehmen sollen die Roboter in grosser Stückzahl ab 2026 produziert werden.