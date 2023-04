Am Wochenende hatte der von Elon Musk geleitete Konzern bekannt gegeben, eine neue und günstigere Version des "Model Y" in Kanada anbieten zu wollen. Das Auto könne nach einer vollständigen Ladung 245 Meilen (394 Kilometer) zurücklegen. Die US-Version des Modells komme zum Einstiegspreis auf 279 Meilen. Sowohl die neue Version als das bereits in Kanada angebotene Standard-Modell erfüllten Subventionsbedingungen, hatte das Transportministerium am Freitag mitgeteilt. Somit können Interessierte bei einem Kauf oder einen vierjährigen Leasing-Vertrag mit Zuschüsse in Höhe von 5000 kanadische Dollar (umgerechnet 3362 Euro) rechnen.