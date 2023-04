Die Produktion der sogenannten Megapacks solle im zweiten Quartal 2024 anlaufen. Bei Megapacks handelt es sich um leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, die in Batterie-Speicherkraftwerken eingesetzt werden. Anfänglich sollen in Shanghai 10'000 Einheiten pro Jahr gefertigt werden, das entspricht in etwa 40 Gigawattstunden an Energiespeicher. Verkauft werden sollen die Megapacks weltweit, berichtete Xinhua weiter.