Die Regierung in Peking könnte inländische Tests und Demonstrationen der selbstfahrenden Autos unterstützen, habe aber bislang die Implementierung der Full Self-Driving (FSD) Software in China nicht genehmigt, berichtete die grösste englischsprachige Tageszeitung «China Daily» am Mittwoch. Tesla reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters für eine Stellungnahme zu dem Bericht.