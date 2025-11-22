Dank des Zoll-Deals könnte Elon Musk (54) also plötzlich seinen Cybertruck in der Schweiz verkaufen. Bisher war es nicht möglich, den kantigen Mega-SUV in der Schweiz zuzulassen. Unter anderem, weil er die Anforderungen an die passive Sicherheit, also den Fussgängerschutz, nicht erfüllt. Stossstange und Motorhaube müssen so konstruiert sein, dass sie im Falle eines Unfalls Energie aufnehmen und Passanten schützen. Beim Cybertruck ist dies nicht der Fall. Der Grund: Musk setzt bei seinem neuen Prestigeprojekt hochsteife Bleche ein.