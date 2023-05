Der von Elon Musk geführte Elektroautopionier könnte sich darin als Innovator verewigen - aber nicht nur in Sachen Reichweite oder Design, sondern auch als Erfinder neuartiger Produktionstechnik. So wie einst Henry Ford: Vor hundert Jahren führte der US-Ingenieur und Firmengründer das Fliessband in der Autoproduktion ein. Er hatte sich die Methode des Aufteilens in einzelne, am Förderband laufende Arbeitsschritte von einem Schlachthof in Chicago abgeschaut. Mit Ford wurde das Auto zum Massenprodukt. Tesla dagegen setzt heute auf gross- statt kleinteilige Fertigung. "Das Konzept besteht darin, die traditionelle Fliessbandfertigung, wie wir sie seit Ford kennen, abzuschaffen", sagt etwa Ignazio Dentici vom Ingenieur-Dienstleister Hexagon.