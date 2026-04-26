Auch für Familien, die sich dauerhaft niederlassen wollen, sei das Tessin eine gute Adresse. Der Kanton kennt – wie manche andere Kantone auch – eine Pauschalbesteuerung für Nichtschweizer, die ihre Einkünfte im Ausland erwirtschaften. Internationale Schulen und die Nähe zur Grossregion Mailand (I) mit dem internationalen Flughafen sind weitere Pluspunkte. Hinzu kommt, dass es im Tessin viele Liegenschaften gibt, die zum Verkauf stehen. Es scheint einen funktionierenden Markt zu geben. In der Datenbank von Engel & Völkers Ticino sind aktuell 261 Objekte zwischen Ascona und Lugano ausgeschrieben. Darunter Villen und Luxusappartements mit Swimmingpool und Blick auf die Seen oder den Monte San Salvatore, den «Zuckerhut» von Lugano.