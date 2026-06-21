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Er setzt beim Thermen-Projekt auf das spezielle Wasser von San Bernardino. Die Mineralwasser-Quelle war bereits den Römern bekannt und wurde 1717 vom Arzt und Naturforscher Jakob Scheuchzer (1672 bis 1733) als Heilquelle beschrieben. Das Wasser tritt auf 1605 Metern Höhe aus dem Berg und braucht bis zu 30 Jahre für seinen Weg durch die Gesteinsschichten. Das historische Quellhaus soll restauriert und zum Wassermuseum werden.