Die Altrafin erhalte ihrerseits die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen in die strategischen Märkte der BancaStato-Gruppe auszuweiten, heisst es weiter. Die Gründungsgesellschafter von Altrafin werden die Aktienmehrheit am Unternehmen behalten und seine langfristige Entwicklung weiterhin aktiv sicherstellen. Zu finanziellen Einzelheiten wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.