Kosten deutlich höher

Gleichzeitig stiegen die Kosten deutlich an, was vor allem mit «Investitionen zur Stärkung der Organisations- und Managementstruktur» begründet wird. So stieg der Geschäftsaufwand um 14 Prozent auf 89,3 Millionen Franken an. Dabei war das Plus beim Sachaufwand (+19 Prozent) deutlich stärker als beim Personalaufwand (+11 Prozent).