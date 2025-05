Der Tessiner Stromversorger Azienda Elettrica Ticinese (AET) hat laut «Sonntagszeitung» (Artikel bezahlpflichtig) Deutschland wegen dessen Kohleausstiegs auf rund 100 Millionen Euro verklagt. Die AET hatte 2008 in das Kohlekraftwerk Trianel in Lünen im deutschen Westfalen investiert. Dessen vorzeitige Schliessung will die AET finanziell nun kompensiert sehen.