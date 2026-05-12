Auch die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert ​werden, legte im April zu - und ​zwar auf 2,8 Prozent, ​nach 2,6 Prozent im März. Diese Teuerungsrate bildet ‌den zugrunde liegenden Inflationstrend gut ab und wird daher von der Notenbank Federal Reserve ​besonders ​stark beachtet. Die ⁠Fed beliess den Leitzins zuletzt ​in der Spanne ⁠von 3,50 bis 3,75 Prozent. Angesichts ‌der Folgen des Iran-Kriegs auf die Wirtschaft und insbesondere auf die Energiepreise ‌gilt eine baldige Zinssenkung als unwahrscheinlich.