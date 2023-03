Umdenken und Umschwenken

In den Köpfen der EZB-Führung scheint dies aber noch nicht angekommen zu sein. Notenbank-Chefin Christine Lagarde erwähnte Löhne in ihrer jüngsten Pressekonferenz 14 Mal, Firmengewinne dagegen überhaupt nicht. Ihr Vize Luis de Guindos warnte vor überzogenen Lohnforderungen der Gewerkschaften. "Man sieht eine deutliche Abneigung gegen die Diskussion über Gewinne", sagt Wirtschaftsprofessorin Daniela Gabor von der University of West England in Bristol. Das zeige, dass die Geldpolitik darauf ziele, Firmengewinne und Kapital zu schonen.