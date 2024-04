Die Inflation macht kleinen Unternehmen in den USA zusehends zu schaffen. Der von der National Federation of Independent Business (NFIB) erhobene Geschäftsoptimismus-Index fiel im März um 0,9 Punkte auf 88,5 Zähler - der niedrigste Wert seit Dezember 2012. Der am Dienstag veröffentlichte Index gibt einen Einblick in die Geschäftslage von kleinen und mittelgrossen Firmen, wobei Betriebe mit einer Personalstärke von bis zu 50 Mitarbeitern den Löwenanteil stellen. Der Anteil der Firmen, die Inflation als das dringlichste Problem bei der Betriebsführung anführten, stieg um zwei Punkte auf 25 Prozent: Dabei wurden höhere Input- und Lohnkosten genannt.