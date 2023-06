Dagegen sank in Spanien die Rate sogar unter die EZB-Zielmarke auf 1,6 Prozent nach 2,9 Prozent im Mai. Hinter dem Rückgang des Preisschubs in der gesamten Ländergemeinschaft standen die Energiepreise. Diese gingen im Juni binnen Jahresfrist kräftig um 5,6 Prozent zurück nach einem Rückgang von 1,8 Prozent im Mai. Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak zogen dagegen um 11,7 Prozent an, nach einem Plus von 12,5 Prozent im Mai. Industriegüter ohne Energie verteuerten sich um 5,5 Prozent nach zuvor 5,8 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen erhöhten sich um 5,4 Prozent, nach 5,0 Prozent im Mai.