Während viele internationale Aktienmärkte seit der Amtseinführung von Donald Trump als neuen US-Präsidenten Ende Januar an Wert verloren haben, merkt man bei der Lindt-Aktie kaum etwas von Unruhe. Auch der «Liberation Day» am 2. April konnte den Wertpapieren nicht viel anhaben. So hat die Lindt-Aktie seit Anfang Januar 23 Prozent an Wert zugelegt.