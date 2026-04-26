Die Preisdifferenz in den zwei Medbase-Standorten, die beide direkt ein günstiges Generikum empfohlen haben, sei durch eine Rabattaktion von 20 Prozent in einzelnen Filialen zustande gekommen, erklärt eine Sprecherin. Benu verweist derweil auf seine Generika-Strategie: 80 Prozent der abgegebenen Medikamente in den Filialen seien Generika, betont eine Sprecherin. Man biete – «wenn immer möglich» – günstigere Alternativen an, sofern diese gewünscht und medizinisch gleichwertig seien.

Bei Toppharm, ein genossenschaftlicher Zusammenschluss eigenständiger Apotheken, empfehle und fördere man aktiv die Nutzung von Generika, so eine Sprecherin. «Wir nehmen die Untersuchung zum Anlass, unsere Apotheken zu sensibilisieren und unsere Grundsätze zur transparenten Empfehlung von wirkstoffgleichen Präparaten nochmals zu bekräftigen.» Kundinnen und Kunden sollen jederzeit eine informierte Wahl zwischen gleichwertigen Optionen treffen können.

Dieser Artikel erschien zuerst im Blick.