Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen derweil gegenüber dem Vorjahresniveau mit 3,6 Prozent weniger deutlich an als dies bei den Wohnungen der Fall war. Teurer wurden die Eigenheime im mittleren Segment laut den Angaben vor allem in der Genferseeregion (+3,0 Prozent) und in der Region Zürich (+4,9 Prozent), während in der Südschweiz (-0,5 Prozent) und im Jura (-1,1 Prozent) Preisrückgänge registriert wurden.