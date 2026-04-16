Auch die ​eingeschränkte Düngemittelversorgung könnte zu einer noch ​geringeren US-Baumwollernte führen, fügte der Experte hinzu. Diese Befürchtungen wurden durch eine ‌Prognose der US-Wetterbehörde CPC untermauert: Dieser zufolge liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Übergang zum sogenannten El Nino zwischen Mai und ​Juli bei ​61 Prozent. Bei El ⁠Nino handelt es sich um ein ​Wetterphänomen mit Ursprung ⁠im Pazifik, das weltweit Wetterextreme wie Dürren auslösen kann. ‌Daten des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zeigten jedoch zugleich einen Nachfragerückgang. Die wöchentlichen Nettoverkäufe für das laufende Vermarktungsjahr fielen in der ‌Woche zum 9. April um 50 Prozent, während ​die Exporte um elf Prozent sanken.