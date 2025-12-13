Zuvor hatte Malaysias Ministerpräsident Anwar Ibrahim von Thailand und Kambodscha eine Waffenruhe in den nächsten Stunden gefordert. Diese soll ab 22.00 Uhr (Ortszeit/16.00 Uhr MEZ) gelten, schrieb Ibrahim auf X. Darin gab er auch bekannt, mit den Regierungschefs Thailands und Kambodschas telefoniert zu haben. Lokalen Medienberichten zufolge soll der kambodschanische Regierungschef Hun Manet die Waffenruhe unterstützen. Malaysia spielt eine zentrale Rolle in den Vermittlungsbemühungen des Konflikts.