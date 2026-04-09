Bleiben die zahlfreudigen Feriengäste aus Europa und den Golfstaaten aus, wäre das ein harter Schlag für das stark vom Tourismus abhängige Land. Denn bereits im letzten Jahr war die Zahl der Gäste aus dem Ausland deutlich zurückgegangen. Darum hat Thailand nun reagiert – und einen «War Room» ins Leben gerufen. So bezeichnet die Tourismusbehörde intern ihr Krisenzentrum, mit dem sie die Tourismusströme und die Entwicklung genau beobachtet, um – wenn nötig – Massnahmen zu ergreifen. Im Fokus sind Flugverbindungen, Treibstoffpreise, Flugkapazitäten und Buchungstrends.