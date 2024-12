«Heute zählt Thailand über Weihnachten und Neujahr zu den fünf beliebtesten Reisezielen im Bereich Badeferien und Städtereisen», sagt die Sprecherin weiter. Im Bereich Individualreisen belege Thailand sogar Platz eins. Indonesien sei als Reiseziel über Weihnachten derweil nicht ganz so beliebt, was vor allem am Klima liege - auf vielen Inseln herrscht in dieser Zeit Regenzeit.