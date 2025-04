Zahlreiche Daten verlangt

Der Vorgang ist ähnlich wie bei anderen Online-Registrierungssystemen: Gäste müssen Name, Nationalität, Geburtsdatum, Geschlecht, Passnummer, Telefonnummer, Beruf, An- und Abreisedatum inklusive Angaben zum Transportmittel und Hoteladresse angeben, sowie deklarieren, welche Länder man in den zwei Wochen vor der Einreise in Thailand besuchte. Anschliessend wird die TDAC-Bestätigung an die angegebene Mail-Adresse übermittelt.