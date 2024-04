Der Kaufpreis des Gebäudes von rund einer Milliarde Euro soll dem «Handelsblatt» zufolge deutlich unter der Summe liegen, die der bisherige Eigentümer Signa Prime Selection dafür in den Büchern stehen hatte. Zur KaDeWe Group gehören neben dem gleichnamigen Luxus-Kaufhaus in Berlin auch das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München. Die Central Group, hinter der eine thailändische Milliardärs-Familie steht, hält bereits mit 50,1 Prozent die Mehrheit an der Gruppe.