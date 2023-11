Geht es nun schnell mit der vollständigen Globus-Übernahme?

Der thailändische Mischkonzern Central Group hat die Mehrheit der Betreibergesellschaft des Londoner Luxuskaufhauses Selfridges übernommen, die ihm zuvor gemeinsam mit der Signa-Gruppe des österreichischen Baulöwen René Benko gehört hatte. Hintergrund sind die Finanznöte der Signa. Die Central Group hat ein Darlehen in Eigenkapital umgewandelt und damit die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen erlangt, teilte der Konzern am Dienstagabend mit.