Die Aktien des thailändischen Kokosnusswasser-Produzenten IFBH sind am ersten Handelstag an der Börse in Hongkong zeitweise um fast 70 Prozent gestiegen. Laut Bloomberg ist der Kurssprung ein weiteres Anzeichen dafür, dass der IPO-Markt in der Finanzmetropole nach Jahren der Flaute wieder an Dynamik gewinnt.