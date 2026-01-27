Die Aktie vpn Gamestop stieg am Montag um bis zu 8,8 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai und den höchsten Stand seit dem 8. Oktober, während das Volumen stark anstieg. Optionshändler stürzten sich auf GameStop-Calls, wodurch die implizite Volatilität für einen Monat auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember stieg und sich die Call-Skew, also die Prämie für bullische gegenüber bärischen Wetten, vergrösserte. Das gesamte Call-Volumen stieg am Montag auf den höchsten Stand seit dem 12. Juni.