Die Doku der Schweizer Filmemacher Bernard Weber und Martin Schilt steigt ein mit Teilen aus dem E-Mail, das Adoboli einem UBS-Buchhalter schrieb, bevor das ganze betrügerische Kartenhaus in sich zusammenfiel. Darin gibt er zu, dass er ausserhalb der Bücher handelte, um Verluste zu verbergen - in der Hoffnung, diese später wieder wettzumachen. Er übernehme die volle Verantwortung und es tue ihm leid, liest Adoboli vor.