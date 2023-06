Der US-Konzern ist bekannt für Marken wie Vans, The North Face und Timberland. VF Corporation teilte die Ernennung Darrells zum neuen Konzernlenker am Dienstag mit. Er tritt seinen Job per 17. Juli an. Die VF Corporation war seit Dezember auf der Suche nach einem neuen Chef, nachdem CEO Steve Rendle den Konzern nach sechs Jahren verlassen hatte.