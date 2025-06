Und wo steht der Dollar in einem Jahr?

Der Dollar ist trotz allem die grösste Reservewährung der Welt. Private Firmen kommen nicht umhin, in Dollar zum Beispiel Direktinvestitionen in den USA zu tätigen und Zentralbanken haben keine Alternative, als einen Teil der Währungsreserven in liquiden US-Staatsanleihen zu halten. Sollte sich die Wirtschaftspolitik in Amerika etwas beruhigen, so dürfte sich der Dollar mit Blick auf die Zwischenwahlen 2026 stabilisieren. Insgesamt dürfte der Dollar über die nächsten zwölf Monate auf einem Niveau von 80 Rappen verharren.