Überschattet werden die Zahlen von Sorgen der Anleger über eine mögliche ⁠Bedrohung des Geschäftsmodells durch neue Anbieter von Künstlicher Intelligenz. Die jüngste Marktreaktion spiegele «Angst und nicht die Fundamentaldaten» wider, erklärte Konzernchef Steve Hasker. «Wir sehen greifbare Vorteile aus unseren fortgesetzten Investitionen in KI.» ​Die mittel- bis langfristigen Gewinner im Bereich der juristischen KI würden diejenigen ‌sein, die über vertrauenswürdige Inhalte und Fachwissen verfügten.