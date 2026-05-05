Thomson Reuters hat mit einem spürbaren Umsatzplus im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen und seine ‌Jahresprognose ⁠für 2026 bestätigt. Die Erlöse stiegen um zehn Prozent auf 2,09 Milliarden ⁠Dollar, wie der kanadische Informations- und Technologiekonzern am Dienstag mitteilte. Experten hatten ‌mit 2,04 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte ‌Gewinn je Aktie lag bei 1,23 ​Dollar und damit ebenfalls über Analystenschätzungen von 1,20 Dollar. Wachstum kam vor allem von den drei Hauptgeschäftsbereichen Recht, Steuer und Buchhaltung sowie Unternehmen. Für das Gesamtjahr rechnet Thomson Reuters weiter mit einem ‌Umsatzplus von 7,5 bis 8 Prozent.