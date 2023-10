Die Tochtergesellschaft Credit Suisse einigte sich mit Mosambik aussergerichtlich in einem Bestechungs- und Betrugsverfahren, wie die UBS am Sonntag mitteilte. Die Parteien hätten das Verfahren in London bezüglich strittiger staatlich garantierter Finanzierungsgeschäfte gütlich beigelegt. Der Zivilprozess am Londoner High Court um die sogenannten «Thunfisch-Anleihen» sollte ursprünglich Anfang kommender Woche starten.