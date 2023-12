Wer trägt die Pensionslasten von 2,6 Milliarden Euro?

"Es hängt an einem finanziellen Zugeständnis", erläuterte eine mit der Situation vertraute Person. Ohne eine finanzielle Mitgift könne die Stahltochter einen negativen Unternehmenswert haben, die Schulden also die Vermögenswerte übersteigen. Teil des Problems sind die 2,6 Milliarden Euro an Pensionsverpflichtungen, die auf Thyssenkrupp Steel Europe lasten. Schon bei früheren Plänen für die Stahlsparte entpuppte sich dieser Batzen als Stolperstein - etwa bei dem gescheiterten Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel Europe oder der geplatzten Übernahme durch Liberty Steel.