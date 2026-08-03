Die Abspaltung ⁠werde «mit der Eintragung in die Handelsregister der ‌Thyssenkrupp AG rechtswirksam», erklärte ‌Thyssenkrupp-Vorstand Volkmar ​Dinstuhl am Montag in einer vorab veröffentlichten Rede für die ausserordentliche Thyssenkrupp-Hauptversammlung am 7. August. «Wir rechnen gegenwärtig ‌mit einer Eintragung Ende Oktober 2026», fügte er hinzu: «Unmittelbar im Anschluss erfolgt ​die Börsennotierung der tk accelis ​Group AG & ​Co. KGaA am regulierten Markt der Frankfurter ‌Wertpapierbörse.» Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez erklärte laut Redetext, mit der Abspaltung könne tk ​accelis ​sein Potential ⁠voll entfalten. «Zugleich kommen wir ​bei der ⁠Entwicklung der thyssenkrupp AG hin zu ‌einer Finanzholding ein grosses Stück voran.»