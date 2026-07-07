Für TKMS ist es der grösste Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte, der den Auftragsbestand um mehr als 50 Prozent in die Höhe treibt. An der Börse war im Tagesverlauf die TKMS-Aktie zeitweise um knapp 13 Prozent auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten geklettert. Die U-Boote würden komplett in Deutschland gebaut, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard am späten Abend in ‌einer Video-Konferenz mit Journalisten. Standorte seien Kiel und Wismar. Das erste U-Boot solle bis 2033 ausgeliefert werden. In Kanada würden zwei Hubs für die Wartung errichtet. Mit der Entscheidung entsteht eine trilaterale U-Boot-Flotte von Kanada, Deutschland und Norwegen, die künftig bis zu 24 Schiffe umfassen soll. Die Boote des Typs 212CD verfügen über einen ​rautenförmigen Rumpf, der sie für gegnerische Sensoren nahezu unsichtbar machen soll. Ein Antriebssystem mit wasserstoffbasierter Brennstoffzellentechnologie ermöglicht dem Verteidigungsministerium zufolge ​zudem besonders lange Tauchgänge. Konzipiert wurden die Schiffe für die extremen Bedingungen in der Arktis und ​im Nordatlantik, aber auch für die warmen Gewässer des Pazifiks.