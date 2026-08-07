Der Börsengang ‌ist Teil der Strategie von Vorstandschef Jose Lopez, aus Thyssenkrupp eine Finanzholding zu machen. Er hatte bereits die Wasserstoff-Tochter Thyssenkrupp Nucera und die Rüstungstochter TKMS ​an die Börse gebracht. Nach einer Studie der Analysten ​von Jefferies könnte tk accelis beim Börsengang - ​einschliesslich Schulden - mit rund 3,6 Milliarden Euro bewertet werden. Das Unternehmen mit 15.500 Mitarbeitern erwirtschaftete ‌im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 11,4 Milliarden Euro. Zu den Kunden von tk accelis gehören Unternehmen wie Airbus, BP, Tesla und Volkswagen.