Der Stahltochter von Thyssenkrupp drohen einem Zeitungsbericht zufolge drastische Einschnitte. Der Vorstand von Thyssenkrupp Steel Europe arbeite an einem Konzept, das eine Schliessung von mindestens einem Hochofen und zwei Walzwerken am Standort in Duisburg vorsehe, berichtete das «Handelsblatt» am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmenskreise. Die Planungen beinhalteten derzeit einen Rückbau auf etwa acht bis neun Millionen Tonnen Produktionskapazität. Insidern zufolge könnten mit diesen Plänen mindestens 5000 der 27'000 Jobs bei der Stahlsparte überflüssig werden. Thyssenkrupp wollte sich dazu nicht äussern.